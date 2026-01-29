O alerta para as autoridades terá sido dado pelo defesa do Manchester City que, ao chegar a casa, se deparou com os quartos remexidos.
A mansão do futebolista português Rúben Dias e da namorada Maya Jama, apresentadora do Love Island, foi assaltada, esta quarta-feira, avança o The Sun. A mesma fonte refere que a casa, localizada em Manchester, está avaliada em mais de quatro milhões de euros e que os assaltantes levaram joias, aparelhos eletrónicos e roupas.
O alerta para as autoridades terá sido dado pelo defesa do Manchester City que, ao chegar a casa depois do jogo dos Citizens com o Galatasaray, se deparou com os quartos remexidos. Maya estava na África do Sul a filmar outra temporada do Love Island.
A mansão de luxo do casal tem 580 metros quadrados, jardins paisagísticos, uma área de lazer interior, vistas panorâmicas sobre Cheshire e piscina exterior e interior.
Casa de Rúben Dias e Maya assaltada durante jogo do Manchester City