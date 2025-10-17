Príncipe André abdica de todos os títulos reais

O príncipe André abdicou esta sexta-feira de todos os títulos reais, nomeadamente de duque de York. A informação foi avançada pelo Palácio de Buckingham, através de um comunicado, e citada pelo jornal The Guardian.



Príncipe André enfrenta escrutínio após lançamento de biografia sobre escândalos

"Em conversa com o rei e com a minha família imediata e alargada, concluímos que as contínuas acusações contra mim distraem a atenção do trabalho de Sua Majestade e da Família Real", afirma.

Apesar desta decisão, o princípe nega as acusações de que tem sido alvo e que o ligam ao agressor seuxal Jeffrey Epstein. "Decidi, como sempre fiz, colocar o meu dever para com a minha família e o meu país em primeiro lugar. Mantenho a minha decisão de há cinco anos de me afastar da vida pública. Com o consentimento de Sua Majestade, sentimos que agora devo dar um passo adiante. Portanto, não usarei mais meu título ou as honras que me foram conferidas. Como disse anteriormente, nego veementemente as acusações contra mim."

Segundo a BBC, André irá, no entanto, manter o título de príncipe, uma vez que é filho da rainha Isabel II. Quanto à mulher, Sarah Ferguson, também ela abdicará do título de duquesa de York. Apenas as filhas, as princesas Beatrice e Eugenie, vão manter as honras reais.

Em atualização