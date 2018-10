O actor norte-americano Nicolas Cage está a ser acusado pela sua ex-namorada, Vickie Park, de abusos sexuais. O incidente terá acontecido há duas semanas durante o festival de cinema Slash Film Festival, em Viena, na Áustria.

Park não referiu pormenores sobre o alegado abuso de que terá sido vítima mas indicou que Cage se encontraria "incrivelmente alcoolizado" e que já há algum tempo que se encontrava numa posição de "dependência de álcool, depressão e doença mental".

As acusações de Vickie Park estão integradas numa ordem de restrição que a norte-americana interpôs sobre Alice Kim, a ainda mulher de Nicolas Cage mas de quem este se separou há cerca de dois anos.

Na mesma nota, a que a revista norte-americana People teve acesso, a antiga namorada do actor refere que Kim sentia "ciúmes" do namoro entre os dois e que foi perseguida nas redes sociais, através de "pressão e assédio" devido à sua "juventude" e "aparência física".

A acusação refere ainda um episódio ocorrido em Londres, quatro dias depois do alegado abuso em Viena, que terá resultado numa queixa à polícia britânica. Aí, Alice Kim terá "manipulado" Cage ao insultar verbalmente Park, quando esteve estava visivelmente alcoolizado.

Haverá agora uma audiência, agendada para o dia 24 de Outubro, onde ambas as partes serão ouvidas. O representante do actor de 54 anos reagiu, entretanto, às acusações: "Nicolas e Alice Cage negam categoricamente as alegações absurdas mencionadas no pedido de uma ordem de restrição interposto contra Alice Cage, que foi negado pelo tribunal", indicou.

Em 2011, o actor norte-americano viu-se também envolvido em polémica. Na altura, Cage foi acusado de desordem e violência doméstica após uma discussão com Alice e foi detido pelas autoridades – sem acontecerem mais avanços legais por parte do ministério público local.

Nicolas e Alice Kim casaram-se em Julho de 2004 e têm em comum um filho de 13 anos, Kal-Edad. Embora o seu divórcio não tenha sido oficializado, os dois encontram-se separados há quase dois anos. Nesse período, o actor iniciou uma relação de 14 meses com Vickie Park, que agora o acusa de abusos.