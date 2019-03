Nicolas Cage anulou o seu último casamento em apenas quatro dias. O ator norte-americano pediu uma licença de casamento para o matrimónio com Erika Koike no dia 23 de março, e dia 27 avançou para o anulamento.

O ator e a maquilhadora começaram o relacionamento em abril de 2018. O último e quarto casamento de Cage também é o mais breve de todos. Até agora, a distinção era de Lisa Marie Presley: estiveram casados 108 dias em 2002.

Horas depois do casamento com Koike, Cage e a mulher foram vistos a discutir no hotel Bellagio, em Las Vegas.

Nicolas Cage tem dois filhos: Weston Coppola Cage, de 28 anos, cuja mãe é Christina Fulton, companheira durante muito tempo; e Kal-El, cuja mãe é Alice Kim, com quem esteve casado de 2004 a 2016. Cage também foi casado com Patricia Arquette entre 1995 e 2001.