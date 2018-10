Mayã comentou os resultados eleitorais, contrastando o passado do pai com os valores morais actuais. Antigo actor pornográfico não deixou o jovem de 19 anos sem resposta.

Agora deputado federal pelo estado de São Paulo, no Brasil, o antigo actor pornográfico Alexandre Frota passou as primeiras horas depois das eleições deste domingo a trocar violentas palavras com o filho Mayã Frota. O candidato do PSL, de Jair Bolsonaro, respondeu ao jovem, que criticou os novos ideais defendidos pelo pai logo no domingo, após a confirmação dos resultados.

"Eu sou filho de um ex-actor pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou actual deputado federal de São Paulo? Não sei!", escreveu o jovem no Twitter. "Pelo menos ele não vai mais usar a desculpa que não tem dinheiro para pagar pensão", disse ainda. Mayã apelou aos seus seguidores que fizessem chegar as mensagens ao deputado, pois teria sido bloqueado na rede social por Frota.

Os desejos do jovem de 19 anos foram ouvidos e Frota já respondeu, descrevendo o filho como resultado de uma noite de sexo e não de uma noite de amor. "O Mayã resolveu me atacar com esse post, achando que vou ficar perturbado. Com 18 anos na cara, prestes a fazer 19, faz parte dessa geração revoltadinha", escreveu Frota, citado pela imprensa brasileira.



"Não se preocupe em ser filho de um ex-actor pornô, eu era da Globo, o pornô veio depois", disse ainda, acrescentando: "O pornô veio quando você tinha quatro anos, e com o dinheiro do pornô você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro."

Duro na sua resposta, Frota contou ainda como foi a relação com a mãe do jovem. "Não sei se você sabe de tudo, mas quando foi concebido em um quarto de hotel em Brasília, eu e sua mãe, uma bartender na época, que conheci na mesma noite e saiu comigo para uma noitada… já havia enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel. No hotel estávamos bebendo, cheirando, fumando e fazendo sexo", esclareceu. Frota disse ainda que não estava pronto para ser pai e que faz o que pode pela relação de ambos. "Eu não me preparei para ter esse filho. Ele não é fruto de um amor. É fruto de uma transa. A criança não tem culpa, é a frase chavão. Só que eu também não. Nasceu. Eu não fujo das minhas obrigações como pai. Dou dinheiro e faço tudo para estar junto nas datas […] Mais para frente, se eu quiser procurar ele e ele me aceitar, está óptimo, se não quiser, está valendo. A vida é assim", rematou.

Segundo a imprensa brasileira, Alexandre Frota corre o risco de ser preso caso não paga a dívida de pensão de alimentos a Mayá, que actualmente vive na Bélgica com a mãe. O valor, com juros incluídos, chega aos 60 mil reais (quase 14 mil euros).