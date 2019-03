Entre os episódios que valeram o cadastro de agressora contam-se cenas de violência doméstica contra um ex-marido, bem como murros e tentativa de estrangulamento de uma vizinha, de acordo com o site.



No pedido de divórcio interposto por Cage, o ator invoca que não teve conhecimento prévio destes comportamentos por parte da mulher com quem viria a casar. No mesmo documento citado pelo The Blast, pode ler-se que houve uma discussão logo após a cerimónia, em público, num hotel em Las Vegas. Cage estaria de tal forma ébrio que nem se aguentava de pé.



O ator e a maquilhadora começaram o relacionamento em abril de 2018.



Este é o quarto casamento - e possível quarto divórcio - de Cage que previamente foi casado com a atriz Patricia Arquette, a cantora Lisa Marie Presley (sim, a filha do Rei do Rock & Roll) e a atriz Alice Kim. O casamento com Lisa Marie durou apenas 108 dias. Este parece ser ainda mais curto.



Nicolas Cage tem dois filhos: Weston Coppola Cage, de 28 anos, cuja mãe é Christina Fulton, companheira durante muito tempo; e Kal-El, cuja mãe é Alice Kim, com quem esteve casado de 2004 a 2016. Cage também foi casado com Patricia Arquette entre 1995 e 2001.

