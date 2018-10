Melissa Gentz foi brutalmente agredida por Eric Bretz por mostrar o decote numa fotografia e lançou alerta nas redes sociais: "Coloque-se em primeiro lugar sempre antes que seja tarde demais".

Uma estudante e modelo brasileira foi violentamente agredida pelo namorado devido ao decote que esta apresentava numa fotografia que colocada nas redes sociais. Depois do incidente, Melissa Gentz decidiu recorrer às redes sociais para denunciar o acto de violência de que foi alvo.

O casal mantinha uma relação há três meses e encontrava-se no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. O namorado, Eric Bretz, era um estudante milionário norte-americano e terá pontapeado Melissa na cabeça e tentado estrangulá-la. A modelo conseguiu fugir de casa e regressou ao local do ataque acompanhada pelas autoridades.

Bretz, visivelmente alcoolizado, foi então detido e libertado dois dias depois sob o pagamento de cerca de 60 mil euros de fiança, ficando ainda impedido de qualquer contacto com Melissa.

No Instagram, Melissa referiu que o seu ex-namorado apagou a mesma fotografia sem esta ver pois, segundo o mesmo, uma "mulher com namorado não podia ter foto ‘mostrando os seios’". A jovem contou que começou a receber reclamações das fotos e dos comentários dos seus fãs no Instagram e mensagens que recebia.

Estou repostando essa foto porque meu ex namorado deletou ela sem eu ver. Ele disse que mulher com namorado não podia ter foto "mostrando os seios" no Instagram. Eu peço que TODAS as mulheres possam ter força e coragem para terminar relacionamentos abusivos como o meu último. Começou com reclamações das minhas fotos no Instagram, depois dos comentários nas fotos, mensagens que eu recebia no Whatsapp... até que ele me pegou pelo cabelo disse que eu precisava aceitar minha realidade porque eu era a mulher da relação. Um homem que te trata assim não te respeita e não te vê como ser humano. Ele não vai mudar. Se coloque em primeiro lugar sempre antes que seja tarde demais. I am reposting this picture because my ex-boyfriend deleted it without my consent. He told me that women with boyfriends could not have pictures "showing their breasts". I am asking ALL Women to have the strength and courage to end abusive relationships like my last one was. It all started with complaints about my Instagram photos, then about comments on the photos...to text messages that I received on my phone... There came the day in which he grabbed me by my hair and told me that I had to accept my reality because I was the woman in the relationship. A man that treats you like this does not respect you or see you as a human being. He is not going to change. Always put yourself in first place... before it is too late.

O verdadeiro alerta aconteceu quando o antigo namorado puxou o cabelo de Melissa e afirmou que esta "precisava de aceitar a realidade porque era a mulher da relação". Na publicação na rede social a 24 de Setembro, a modelo inclui ainda conselhos para mulheres que pudessem estar a passar pela mesma situação: "Um homem que te trata assim não te respeita e não te vê como ser humano. Ele não vai mudar. Coloque-se em primeiro lugar sempre antes que seja tarde demais".

Dois dias depois, a modelo fez uma publicação afirmando ter sido agredida pelo namorado. Na fotografia, Melissa mostrava graves marcas no rosto e referia que este era o "lado da cara que gostava mais" e refere que não irá "esconder as marcas" da sua história pois "nenhuma mulher precisa ter vergonha ou se sentir culpada por ter sido violentada".