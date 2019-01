Não há boa ou má intolerância. Toda a intolerância é negativa e destruidora. Mas a arte e a moral são dimensões humanas diversas e, com frequência, opostas. Tirar uma obra de arte do seu contexto histórico e político-social é negar-lhe o direito integral à existência. É varrê-la para debaixo do tapete da má consciência contemporânea, reduzindo-a a um valor facial que ignora aquilo que faz dela a máxima manifestação humana: pensamento (por mais odioso que ele possa ser à luz da pós-modernidade); estética (por mais datada que ela hoje seja considerada); beleza (por mais marmóreos que o conceito e a sua perceção pública tenham sido durante séculos, e por mais difusos que eles sejam agora).Se anulássemos ou truncássemos todas as criações artísticas cujos autores tiveram comportamentos moralmente condenáveis, não haveria arte. Leia a análise completa na edição desta semana.

Capa n.º 769