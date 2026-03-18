Mulher apanhada com chefe em concerto dos Coldplay fala sobre o escândalo: “Não consigo arranjar trabalho, mas ele consegue”

Recebeu ameaças de morte, os filhos não querem ser vistos com ela e não consegue arranjar emprego na área dos recursos humanos. Em entrevista a Oprah relata a “diferença gigante” na forma como ambos foram tratados na sequência dos acontecimentos.

A vida de Kristin Cabot mudou em segundos depois de ter sido apanhada em câmara abraçada ao seu chefe num concerto dos Coldplay em julho do ano passado. Ela, a diretora de recursos humanos de uma startup tecnológica em Boston e ele, Andy Byron, o diretor executivo da mesma empresa.



CEO da Astronomer apanhado com diretora de RH em concerto dos Coldplay em Boston

Rapidamente, a reação do casal ficou viral. Ao verem-se no ecrã, Kristin virou-se de costas e Andy baixou-se, tapando a cara. O momento suscitou ainda um comentário do vocalista da banda Chris Martin: “Ou estão a ter um caso ou são apenas muito tímidos”. Agora, oito meses depois do incidente e depois de se ter despedido da posição, Kristin esclareceu os rumores sobre o momento com a apresentadora norte-americana Oprah.

Naquela época, explica, já estava separada do marido e que o seu chefe também estava no processo de divorciar a sua mulher, algo que os tornou mais próximos, uma vez que estavam a passar pela mesma situação. Mas revelou também que o seu ex-marido também estava no mesmo concerto com outra pessoa. “Eu estava a entrar no espetáculo quando a minha filha me mandou mensagem a dizer que eu e o Andrew [o seu ex-marido] estávamos nos Coldplay”, relembra.

Ainda assim, insistiu que caso se encontrasse com Andrew não seria um momento desconfortável uma vez que ele tinha conhecimento da relação de proximidade entre os dois. Contudo, depois do vídeo se ter tornado viral, as redes sociais começaram a atacar Kristin, que se tornou alvo de memes e até terá recebido ameaças de morte. A sua vida pessoal e profissional começaram a desmoronar-se.

A carregar o vídeo ... CEO norte-americano apanhado pela “kiss cam” em suposta traição durante concerto dos Coldplay

A antiga diretora de recursos humanos disse a Oprah que houve uma “diferença gigante” na forma como ambos foram tratados na sequência dos acontecimentos.

“Cada pormenor da minha aparência foi alvo de críticas”, disse, questionando se Byron teria sofrido o mesmo tipo de abuso. “Alguém lhe perguntou se ele tinha chegado ao topo por meio de relações sexuais”, perguntou, respondendo que “não”.

Poucos dias depois do incidente, Andy Byron despediu-se da Astronomer, a startup tecnológica onde ambos trabalhavam. Kristin revela que apesar da polémica, a empresa a apoiou e garantiu que ela podia ficar, mas decidiu não aceitar a proposta e demitiu-se também.

“Estou a criar os meus filhos sozinha, sou a única responsável financeiramente por eles e preciso de voltar ao trabalho”, afirmou. “Ainda tenho muita energia”. Em entrevista ao The Times em dezembro, revelou que o vídeo tinha virado a sua vida do avesso, os amigos cortaram contacto, os seus filhos não querem ser vistos com ela e é considerada “inempregável” no setor dos recursos humanos. “Não consigo arranjar trabalho, mas o meu ex-chefe consegue”, notou em entrevista com Oprah, não mencionando a posição atual do seu antigo chefe.

Kristin disse que ficou especialmente desapontada com a reação online de outras mulheres à situação. “Disseram-me que 90% dos comentários online e de ódio vinham de mulheres”, afirmou. “Não fazia ideia do quão doentes estamos enquanto género. Vivia numa bolha ingénua, rodeada de mulheres incríveis que se apoiam umas às outras. Não conheço mulheres que se denigrem umas às outras”, notou.