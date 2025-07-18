Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de julho de 2025 às 12:50

CEO norte-americano apanhado pela “kiss cam” em suposta traição durante concerto dos Coldplay

Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, foi apanhado pela “kiss cam” no concerto dos Coldplay em Boston, nos EUA, num momento de suposta traição com a diretora de recursos humanos da empresa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana