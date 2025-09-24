Reviravolta no caso dos amantes em concerto dos Coldplay: marido dela também estava na plateia com outra mulher

Andrew Cabot separou-se da mulher depois do escândalo, mas casamento já não estava bem.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

O marido de Kristin Cabot, a antiga diretora de Recursos Humanos da Astronomer que foi apanhada pela 'kiss cam' com o CEO da empresa, Andy Byron, no concerto dos Coldplay, também estava no mesmo concerto... com outra mulher!

"Kristin estava no camarote com pessoas do trabalho, embora não fosse um camarote da empresa, e Andrew [Cabot, o marido] também estava lá com uma mulher que agora é sua namorada", disse uma fonte ao The Times de Londres, citada pelo Daily Mail.

"Eles estavam separados e a viver separados há várias semanas. Foi amigável... [Cabot] sentia que não podia falar. Pessoas que estão no meio de um processo de divórcio não podem falar nada em público", acrescentou.

A fonte referiu ainda a decisão "infeliz" de Cabot em tentar esconder-se quando surgiu na 'kiss cam' abraçada a Andy Byron. A atitude chamou a atenção do vocalista do Coldplay, Chris Martin, que disse: "Ou eles estão a ter um caso ou são muito tímidos."

O momento acabou por se tornar viral e custou o emprego de Cabot e Byron. "Ela sabia que era inapropriado comportar-se daquela forma com o chefe", disse a fonte, acrescentando: "Não foi um caso extraconjugal. Ela reconhece plenamente que [o abraço] foi inapropriado, mas foi a única coisa inapropriada que ela fez."

Kristin e Andrew Cabot já estavam "separados de forma privada e amigável várias semanas antes do concerto dos Coldplay". Já a mulher de Byron, Megan Kerrigan, com quem tem dois filhos, saiu de casa e devolveu a sua aliança de casamento pouco depois. Ela até abdicou do apelido de casada, Byron, na sua página do Facebook, antes de decidir eliminar a conta definitivamente.