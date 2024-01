Morreu Adan Canto, ator de X-Men e Narcos

Adan Canto morreu na segunda-feira, 8 de janeiro, aos 42 anos. O ator célebre pelo seu papel no filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e na série Narcos, tinha sido diagnosticado com cancro no apêndice e passou os últimos meses em tratamentos. Deixa a mulher, Stephanie Ann Canto, e os seus dois filhos, Roman Alder Canto, nascido em 2020, e Eve Josephine Canto, nascida em 2022.







Ben Mark Holzberg / Getty Images

"’Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões minam e roubam; mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não arrombam e roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração’. Adan, para sempre o meu tesouro, até breve", escreveu Stephanie Ann Canto numa publicação no seu Instagram, ao acrescentar um emoji de coração partido.O ator tinha planeada a participação na terceira temporada da série The Cleaning Lady, mas nem chegou a inicar as gravações devido à sua doença. Na série, uma médica cambojana viaja até aos Estados Unidos em busca de um tratamento para o seu filho doente. A protagonista da série prestou agora homenagem ao ator, com quem contracenou."Foi assim que nos conhecemos", escreveu Élodie Yung, "(…) no nosso piloto e a rir. Nunca paramos. É assim que sempre me lembrei de ti, Adan. Todo o meu amor vai para ti e para a tua linda família. Descansa em paz amigo".No Instagram, também o ator Oliver Hudson, de 47 anos, que participou em The Cleaning Lady, partilhou uma homenagem ao mexicano. "Eu só conhecia o Adan há 2 anos, mas foi o suficiente para perceber o amigo, pai e homem incrível que ele era. Uau, ele amava a sua família. Passamos muito tempo a conversar sobre os nossos filhos, e em que tipo de pessoas se poderiam tornar. Sair de Los Angeles para viver uma existência simples, onde a natureza e as vastas paisagens dão o tom do dia. Ele convidava-me muitas vezes para andar de mota pelas montanhas no Novo México, mas eu nunca o fiz… Arrependo-me. Agora posso imaginar o que essas viagens significavam para ele. Estou realmente arrasado. Adoro-te."Nascido no México, Adan começou a ganhar notoriedade quando chegou aos Estados Unidos. Foi aqui que em 2013 entrou na série da Fox, The Following, em que deu vida a Paul Torres. Um ano depois já participava no famoso filme de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, e na curta-metragem Before Tomorrow. Em 2020 entrou em The Shot.