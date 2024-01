Ex-primeira-ministra neozelandesa casa depois de pandemia ter adiado planos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Jacinda Ardern chegou a ter casamento marcado, mas as restrições impostas pelo seu governo durante a pandemia adiaram a cerimónia. Juntos têm uma filha com 5 anos.

A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern casou este sábado com o seu companheiro de longa data, Clark Gayford. O casal chegou a ter a cerimónia marcada para o início de 2022, mas a pandemia acabou por adiar os planos.







Felicity Jean Photography/Handout via REUTERS

Jacinda Ardern, de 43 anos, e Clarke Gayford, 47, estão juntos há 10 anos e têm uma filha, Neve, de 5 anos. Jacinda foi primeira-ministra desde 2017 até janeiro do ano passado, quando se demitiu de surpresa admitindo estar "sem energia" para o cargo. Nessa altura disse ao companheiro: "Vamos finalmente casar".Durante o tempo em que esteve no cargo tornou-se uma referência mundial pelo seu estilo de liderança. Tornou-se ainda uma das duas mulheres a ser mãe no cargo, tendo chegado a levar a filha para uma reunião das Nações Unidas.A cerimónia realizou-se numa vinha na Baía de Hawke, na zona norte da Nova Zelândia, a cerca de 310 quilómetros da capital Wellington. A filha acompanhou o pai até ao altar e levou um vestido feito do tecido do vestido de noiva da avó materna.Desde que se demitiu, aceitou três bolsas de estudo na Universidade de Harvard. E tornou-se ainda administradora do Prémio Earthshot lançado pelo príncipe William e é enviada especial para a Christchurch Call - uma rede que procura "eliminar conteúdos terroristas e extremistas violentos na internet", criada após o tiroteio de Christchurch.