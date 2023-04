Daniela Ruah: “Voltei a trabalhar seis semanas depois de ter cada criança”

Veio com o tempo contado e contado foi o tempo que teve para conversar com a SÁBADO. Daniela Ruah esteve em Portugal a gravar o novo programa de domingo à noite da SIC, chamado Os Traidores. O formato, que mistura estratégia, mistério e aventura, tem 20 participantes e três deles desempenham a função de “traidores” – farão tudo para eliminar os colegas e só os espectadores vão saber quem são. Estreia este domingo, 9, e será a atriz a apresentá-lo. As gravações decorreram em março no Mosteiro de Alcobaça e a luso-americana veio de propósito para elas. “Estou em Portugal pelo tempo de gravar o programa, cheguei uns dias antes e vou-me embora logo a seguir”, confidenciou. Havia uma razão: “Já tenho coisas alinhadas nos Estados Unidos, que estavam apalavradas antes de surgir este projeto e que anseio por concretizar”, disse, sem querer adiantar o quê. Falou com a SÁBADO ao telefone, três dias seguidos, nos (ínfimos) intervalos das filmagens. As conversas decorreram em modo acelerado – tal como o do plateau – e terminaram da mesma maneira: “Já me estão a puxar, peço desculpa, temos de terminar.”