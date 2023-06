Recostado no sofá da sala, Júlio Machado Vaz fala pausadamente, como nos tempos do Sexualidades (RTP) dos anos 90. Só que à época não estava preparado para aquela dimensão da fama: ameaças de morte, cartas, até uma senhora que lhe apareceu à porta do quarto do hotel. Manteve sempre distância, cordial, sem levantar a voz.