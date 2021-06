Meghan não vai à inauguração da estátua de Diana. Saiba porquê

A esperada visita da mulher do príncipe Harry nas comemorações dos 60 anos do nascimento da princesa de Gales não vai acontecer. A família real só conhece Lilibet através do WhatsApp.

O dia 1 de julho, aniversário de Diana de Gales, é uma data há muito marcada para a família real britânica. Este ano é ainda mais especial, já que a princesa, falecida em agosto de 1997, celebraria 60 anos.



Os seus filhos, os príncipes William, de 38 anos, e Harry, de 36, prepararam-lhe uma homenagem. Vai ser inaugurada uma estátua nos jardins do palácio de Kensington, que comemorará as seis décadas do nascimento da primeira mulher do príncipe Carlos, de 72 anos.



Meghan no centro das atenções

A última vez que Harry esteve no Reino Unido para se reunir com a família foi em abril para o funeral do avô, o duque de Edimburgo. Já se sabe que os dois filhos de Diana farão discursos separados – uma decisão que evidencia que a relação não passa por um bom momento.