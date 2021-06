Um dia muito especial para o príncipe George

O filho mais velho de William e Kate assistiu ao jogo Inglaterra-Alemanha de fato e gravata, cantou o God Save The Queen e vibrou com os golos

A última terça-feira foi um dia emocionante para o príncipe George, que se tornou o centro de todas as atenções no estádio de Wembley, em Londres, para ver a seleção de Inglaterra defrontar-se com a da Alemanha, nos oitavos de final do Euro 2020. Depois de sair da escola, o filho mais velho dos príncipes William e Kate, que completa 8 anos, no próximo dia 22, foi surpreendido com a ida ao futebol de que tanto gosta.