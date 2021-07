Diana foi 'bombasticamente diferente'. 'Mais ninguém poderá atingir este estatuto'

Se fosse viva, Diana faria esta quinta-feira 60 anos. Depois do desaparecimento trágico da mãe de William e Harry, quem são hoje em dia as suas herdeiras. "Ninguém", respondem à SÁBADO, Aline Beuvink, Paula Bobone e Lili Caneças.

Diana de Gales faria esta quinta-feira 60 anos. A mãe de William e Harry e ex-mulher de Carlos marcou a família real e foi um ícone do século XX. Hoje, 24 anos depois da sua morte num acidente de carro, a SÁBADO quis saber quem são as herdeiras de Diana. Lili Caneças, Paula Bobone e Aline Beuvink são unânimes a considerar que ninguém ocupou, nem ocupará o lugar deixado pela princesa do povo. Mais próximo, só talvez "os filhos, na dedicação às causas sociais", aponta a historiadora e deputada municipal pelo Partido Popular Monárquico, Aline Beuvink.



"Sinceramente acho que ninguém ocupa o lugar ou pode ser considerado o verdadeiro herdeiro. Diana foi um fenómeno a todos os níveis, fez um trabalho excecional nas causas sociais - e aí talvez os filhos possam ser herdeiros, mais até por ser uma maneira de estarem próximos da mãe", justifica a historiadora.



Para Aline Beuvink, de ascendência nobre, Diana conseguiu sobressair num século em que as famílias reais tinham perdido o lugar para as celebridades. "Desde o século XX começaram a surgir outros ídolos, mas antes era a monarquia que passava os modelos de como estar em sociedade e os comportamentos."