Louis fez cinco anos no dia 23 de abril, data assinalada com novas imagens captadas pela mesma fotógrafa que documentou o casamento dos pais.

Lançadas novas fotografias do príncipe Louis

O príncipe Louis de Inglaterra fez cinco anos no domingo, dia 23, e a data foi assinalada com o lançamento de duas fotografias.





Nas imagens, captadas pela fotógrafa , vê-se o príncipe a ser empurrado num carrinho de mão pela mãe, Kate Middleton, e a olhar para longe da máquina fotográfica.Millie Pilkington é a fotógrafa que documentou o casamento de William e Kate, em 2011.Louis é neto do rei Carlos III e o quarto na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, William, e dos irmãos George (de nove anos) e Charlotte (de sete anos).Na cerimónia de coroação do avô, o rei Carlos III, o príncipe Louis deverá acompanhar a família na procissão que parte da Abadia de Westminster.