Brigitte Macron apanhada a insultar feministas: "Vadias estúpidas"

As mulheres interromperam o espetáculo de um humorista, que foi acusado de violação.

Brigitte Macron está envolvida numa nova polémica em França. A primeira-dama do país referiu-se a quatro feministas que interromperam o espetáculo de um humorista acusado de violação como "vadias estúpidas". Disse-o em tom de brincadeira, mas o vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.



Emmanuel e Brigitte Macron num evento de Estado EPA

Tudo aconteceu num espetáculo de Ary Abittan, de 51 anos, que em 2021 foi acusado de violar uma mulher, mas o caso acabou por ser arquivado, por falta de provas. As ativistas já tinham parado uma atuação do artista no sábado, gritando "violador".

Nos bastidores, antes do evento de domingo, onde compareceu com a filha, Brigitte Macron foi filmada a conversar com o humorista, que admitiu "estar com medo" que os protestos se repetissem. Ao que a mulher de Emmanuel Macron retorquiu, em tom de brincadeira e entre risos: "Se houver vadias estúpidas aqui, vamos expulsá-las!"

O grupo responsável pelo protesto, '#NousToutes', transformou o insulto numa hashtag, que tem sido partilhada nas redes sociais.

Já a equipa de Brigitte Macron reagiu, argumentando que as palavras da primeira dama foram “uma crítica ao método radical usado pelas feministas que interromperam o espetáculo”.

?? INSOLITE – Face au scandale provoqué par cette vidéo où Brigitte Macron soutient vulgairement Ary Abittan, le tabloïd Public a décidé de la retirer de ses contenus pour ménager l’image de Brigitte.



Il convient donc de la relayer un maximum. pic.twitter.com/kSBi2BoeAZ — Gabriel de Varenne (@G_deVarenne) December 8, 2025