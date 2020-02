Margarida Corceiro acaba namoro com João Félix

Depois de a médica espanhola Arancha ter divulgado uma troca de mensagens com João Félix , em que este a assediava, convidando-a para ir a sua casa durante a noite, Margarida Corceiro tomou medidas e terminou a relação com o craque português.E fez questão de o mostrar publicamente ao apagar todas as fotografias que tinha dos tempos apaixonados com Félix. Mas se na conta de Instagram da atriz já não constam imagens com o craque, este, pelo contrário, revela que mantém esperança na reconciliação ao manter as fotografias com Corceiro.Divulgou ainda uma nova troca de mensagens com Félix em que se pode ver a data em que trocaram mensagens, em outubro passado, quando o jogador já estava com Margarida.