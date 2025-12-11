Carlos III vende enfeites de Natal por €97

O Rei sabe capitalizar a paixão dos britânicos pela monarquia e tem decorações para a árvore de Natal com símbolos reais, mas os preços não são para todos

Desde que ascendeu ao trono de Inglaterra, em maio de 2023, Carlos III não perde uma oportunidade de capitalizar a paixão que os britânicos, e não só, têm pela monarquia. A febre dos souvenirs reais não é nova e este Natal, o Rei, de 77 anos, teve a ideia de vender pequenas decorações para a árvore de Natal com símbolos da Casa Real britânica – o que tem sido criticado pelos preços excessivos.



O monarca vende decorações para a árvore de Natal

As peças vendem-se nas lojas oficiais das residências reais e online e o catálogo é muito variado. São 88 enfeites, entre os €18 e os €45. A Estrela da Ordem da Jarreteira (€45), a Joia vermelha do castelo de Windsor (€36), a carruagem de Sua Majestade, cheia de brilhos (€32), a Coroa de Maria Stuart, Rainha da Escócia (€20), o trono do Palácio de Buckingham, em veludo vermelho, com o monograma do Rei Carlos III, um corgi, cães favoritos da Rainha Isabel II (€20), a famosa Coroa Imperial do Palácio de Buckingham (€28) ou uma bola de Natal comemorativa da coroação do Rei Carlos e da Rainha Camila, de edição limitada, feita em porcelana com detalhes dourados, que custa €97 é uma das peças mais desejadas.

Garrafa de whisky por €3657

A variedade de presentes também é inesgotável. Há uma garrafa de whisky Balmoral, proveniente do barril número 1838, destilado a 7 de novembro de 1978, e que foi provado pelo Rei antes de 253 garrafas serem engarrafadas e numeradas à mão a 14 de novembro de 2023, no 75.º aniversário de Sua Majestade. Custa €3657. Uma cesta de Natal “de luxo” com alimentos do Palácio de Buckingham, por €143, ou um frasco de compota de três frutas, por €8, são outras opções. Até há folhas de papel para embrulhar os presentes, com as fachadas do palácio de Buckingham ou do castelo de Windsor, por €5,70.

O The Sun afirmou que “nem todos os súbditos podem permitir-se a decorar a sua árvore de Natal com estes enfeites”, mas a verdade é que as lojas do palácio de Buckingham e do castelo de Windsor estão cheias, e no site há vários artigos esgotados. A habilidade do Rei para os negócios há muito que se revelou. Antes de suceder à mãe, Carlos vendia mel, compotas, vinhos, velas e sabonetes orgânicos, na sua propriedade de Highgrove. Este ano, lançou um cabaz de Natal, por €387.