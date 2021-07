Cristiano Ronaldo tem 15 dias para mudar marquise feita na casa de luxo

Jogador da Juventus e da Seleção Nacional foi notificado a 21 de julho para "repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos" da marquise.

Cristiano Ronaldo tem um prazo de 15 dias para fazer alterações na marquise construída no terraço do seu apartamento de luxo, em Lisboa. Depois de ter feito uma vistoria à obra, a Câmara de Lisboa notificou CR7, em 21 de julho último, de que "tem de proceder à reposição da legalidade urbanística." Ou seja, segundo a autarquia, o jogador tem de "repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos [da marquise] verificados agora pela vistoria."