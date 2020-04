One World: Together At Home: Angariados €118 milhões. Veja as atuações

Lady Gaga, Taylor Swift, Paul McCartney, The Rolling Stones, Beyoncé e Oprah Winfrey estiveram entre as celebridades que se juntaram este sábado à noite, no festival virtual One World: Together At Home. No fim, tinham sido angariados quase 128 milhões de dólares (118 milhões de euros).





Ao longo de duas horas, num evento transmitido na televisão e redes sociais, surgiram contributos deElton John, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, David Beckham, de Michelle Obama e Laura Bush (antigas primeiras-damas dos EUA), Andrea Bocelli, Celine Dion, Billie Eilish, Bill Gates e muitos outros.Lady Gaga foi a curadora do evento e a primeira cantora a atuar. "Estou tão agradecida aos profissionais de saúde, a todos os funcionários de lojas e estafetas, aos funcionários dos correios, e todas as organizações sem fins lucrativos que trabalham tanto", afirmou. "Esta é realmente uma carta de amor a todos vocês em todo o mundo, e espero que uma lembrança da gentileza que ocorre agora."





O evento foi realizado pela Organização Mundial de Saúde e pela fundação Global Citizen. Ao longo do espétaculo, foram mostradas as histórias de professores, profissionais de saúde e outros trabalhadores essenciais que não podem fazer o seu trabalho a partir de casa.



Os vídeos de médicos, enfermeiros, e outros profissionais de saúde a ser aplaudidos por pessoas de todo o mundo, de monumentos desertos, de famílias a cumprimentarem-se através de janelas, e de atos de carinho para com os que estão isolados e são mais frágeis também foram divulgados.



Beyoncé não atuou, mas enviou uma mensagem em vídeo em que destacou as elevadas taxas de mortalidade entre a comunidade afro-americana.



Em vez de o evento pedir fundos às pessoas, encorajou filantropos e empresas a doarem ao Fundo de Solidariedade da OMS.



Taylor Swift tocou a balada Soon You'll Get Better, escrita enquanto a mãe lutava contra um cancro.









Os Rolling Stones - cada um em sua casa - tocaram You Can't Always Get What You Want.





The Rolling Stones still showing the world how it’s done... even when apart, from their home #TogetherAtHome



pic.twitter.com/m2RMmoLOtq — joanne (@getbackjow) April 19, 2020





Stevie Wonder cantou Lean on Me, do seu amigo Bill Withers - que morreu no dia 30 de março.





Stevie Wonder just paid tribute to his friend Bill Withers by performing "Lean of Me" at the #TogetherAtHome concert.



It’s amazing, and couldn’t be more perfect for this moment.



pic.twitter.com/6ZtlLN4KRh — Joshua Potash (@JoshuaPotash) April 19, 2020





Paul McCartney recordou a mãe, enfermeira e parteira, e cantou Lady Madonna. "Sabemos que o coronavírus está em maus lençóis quando um Beatle é chamado ao barulho", brincou Jimmy Kimmel, um dos apresentadores.





One World #TogetherAtHome #PaulMcCartney I watched last 3hours, and that was so nice ? pic.twitter.com/Q9nsaBVszQ — Amyg (@Amy5on) April 19, 2020





Todos apelaram a que as pessoas se mantivessem em casa, que lavassem as mãos com regularidade, que praticassem o distanciamento social e pediram mais testes à Covid-19.