Elton John entra no clube restrito dos EGOT

O músico britânico Elton John tonrou-se a 19ª pessoa na história a juntar-se ao clube dos EGOT (ou seja, pessoas que venceram um Emmy, um Grammy, um Óscar e um Tony), depois de vencer o seu primeiro Emmy esta segunda-feira.







Na cerimónia de entrega dos Emmys , que decorreu esta segunda-feira em Los Angeles, Elton John foi distinguido com um prémio para Melhor Especial de Variedades pelo filme-concerto Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, um filme sobre o seu último concerto.Entre as personalidades que já pertenciam a este clube contam-se Rita Moreno (Amor Sem Barreiras), Audrey Hepburn (Férias em Roma e Boneca de Luxo) ou Richard Rogers (compositor de O Rei e Eu e Música no Coração).Elton John não compareceu à cerimónia de entrega dos Emmys porque está a recuperar de uma cirurgia ao joelho, mas emitiu um comunicado após a sua vitória. "Sinto-me incrivelmente honrado por me juntar ao grupo extremamente talentoso de vencedores de um EGOT", afirmou o autor de Goodbye Yellow Brick Road. "A viagem rumo a este momento foi de paixão, dedicação e apoio inabalável dos meus fãs de todo o mundo. Esta noite foi testemunho do poder da arte e da alegria que traz às nossas vidas", continuou o músico que editou o seu primeiro álbum em 1969.Para receber o prémio subiram ao palco o produtor Ben Winston e o marido de Elton, David Furnish. Furnish lamentou que o marido não pudesse estar presente e referiu que sempre soube que o espetáculo no Dodger Stadium seria "histórico" por ser o último que o músico daria nos Estados Unidos.Entrar no clube dos EGOT é considerado como atingir o pleno do mundo do espetáculo.Elton John anunciou em 2018 que iria fazer uma derradeira digressão internacional antes de se retirar em definitivo dos palcos, para se dedicar à família. "Sempre pensei que iria ser como Ray Charles, BB King - na estrada para sempre -, mas as minhas prioridades mudaram. Tivemos filhos [de 8 e 10 anos] e isso mudou as nossas vidas. Não significa que deixarei de ser criativo. Mas não continuarei a viajar", disse o músico na conferência de imprensa onde anunciou a digressão.O sucesso do músico britânico começou nos anos 1970 com o lançamento de "Your Song" e nunca mais parou. É um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 300 milhões de discos vendidos, ganhou dezenas de prémios musicais e foi uma das vozes da luta contra o VIH. O primeiro concerto de Elton John em Portugal remonta à primeira edição do Festival de Vilar de Mouros, em 1971.