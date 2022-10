Kanye West expulso da Skechers após tentativa de afiliar-se à marca

Adidas, Balenciaga e Gap também já descartaram o rapper devido à sua conduta "anti-semita". A perda de contratos já fez mesmo com que o cantor deixasse de fazer parte da lista de bilionários, segundo a Forbes.

Depois da sua parceria com a Adidas ter chegado ao fim, Kanye West, tentou uma possível colaboração com a famosa marca de ténis, Skechers. De acordo com a imprensa internacional, o cantor estaria à procura de uma nova forma de produzir os ténis da Yeezy, a sua marca de calçado, que eram anteriormente produzidos pela marca alemã.