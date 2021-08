Johnny Depp diz estar a ser boicotado por Hollywood

Novo filme do ator continua sem data de estreia nos EUA, o que o próprio acreditar ser uma retaliação depois do processo de divórcio em que foi acusado de violência doméstica.

Johnny Depp acredita que Hollywood o está a boicotar. O ator de 58 anos deu a sua primeira entrevista a um jornal britânico depois de ter perdido um processo de difamação contra o The Sun, no final do ano passado, por o jornal o ter chamado de "agressor de mulheres". O tribunal considerou que havia provas de que o que foi escrito era "substancialmente verdade".



Em causa o processo de divórcio da ex-mulher Amber Heard, que o acusa de ter sido violento. Alegações que Depp considera serem uma "farsa". De facto, Depp classifica os últimos cinco anos como "surreais".



Em entrevista ao Sunday Times, Johnny Depp falou do seu suposto exílio de Hollywood. "O que passei, passei. Mas, em última análise, esta arena particular da minha vida tem sido tão absurda", comentou.