Um tribunal britânico deu razão ao jornal que chamou "agressor de esposas" (no original, "wife beater") ao ator Johnny Depp, num artigo. O tribunal superior de Londres decidiu um processo de difamação interposto por Depp, de 57 anos, contra a empresa News Group Newspapers que publica o jornal The Sun e contra o jornalista Dan Wootton.O juiz Andrew Nicol decidiu que o ator agrediu repetidamente a ex-mulher, Amber Heard, e causou-lhe medo de perder a vida. O relacionamento dos dois durou cinco anos, até 2016. "Concluí que a grande maioria das alegadas agressões à senhora Heard pelo senhor Depp foram provadas", determinou o juiz, para quem as alegações do artigo publicado em 2018 são "substancialmente verdade".Já os advogados de defesa de Depp consideraram o veredicto "tão perverso quanto desconcertante", e acusaram o juiz de rejeitar as provas dadas a favor do ator por agentes da polícia, pela sua antiga assistente e outras testemunhas. Por isso, seria "ridículo" não irem a recurso.Tanto Depp como Heard, de 34 anos, acusaram o outro de ter sido violento durante o casamento. Johhny Depp foi acusado ainda de ter problemas com o consumo de álcool e drogas.Ao longo do julgamento, Heard relatou 14 ocasiões de extrema violência em que foi estrangulada, esmurrada, e levou estaladas, cabeçadas e pontapés dados pelo então marido. O juiz considerou que existiam provas suficientes que indicavam que 12 situações ocorreram.Depp alegou que nunca foi violento contra a agora ex-mulher, e que as suas acusações eram mentiras.Sustentou ainda ter perdido a ponta de um dedo da mão depois de Heard lhe atirar uma garrafa de vodka. O juiz nao acreditou, mas considerou provado que Depp pintou graffitis nas paredes dcom sangue do dedo e, depois, com tinta, durante uma discussão entre os dois.Depois deste processo, segue-se outro também de difamação mas nos Estados Unidos. Johnny Depp pede 50 milhões de dólares de compensação por Heard ter escrito um artigo de opinião no jornal Washington Post.