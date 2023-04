Festival de Cannes. Filme com Johnny Depp vai ser abertura apesar das críticas

Foi no início de abril que a organização do Festival de Cinema de Cannes anunciou que Jeanne du Barry, filme realizado pela francesa Maïwenn Le Besco, no qual participa Johnny Depp, seria o título de abertura.



A escolha foi alvo de críticas ao longo das últimas semanas e levou a que o diretor do festival, Thierry Frémaux, defendesse a decisão numa entrevista à publicação norte-americana Variety, a propósito da 76.ª edição do certame. "A decisão não é controversa", adiantou, acrescentando: "Se Johnny Depp tivesse sido proibido de trabalhar teria sido diferente, mas não é o caso [...] o filme não é sobre Johnny Depp".





A carregar o vídeo ... Jeanne Du Barry - Trailer

A mesma entrevista debruça-se ainda sobre uma denúncia de agressão alegadamente perpetrada pela atriz-realizadora Maïwenn sobre Edwy Plenel, jornalista francês, num restaurante parisiense em fevereiro deste ano. Questionado sobre o caso, Frémaux confirmou que o caso "não afetou a apresentação do filme em Cannes".Baseado na história do monarca Luís XV de França, aqui interpretado por Johnny Depp no regresso à produção cinematográfica, Jeanne du Barry tem estreia agendada para maio no festival, que se realiza de 16 a 27 de maio, e segue depois para as salas.