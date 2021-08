Marco Paulo: 'Quem sabe se não podia ter sido um atleta de alta competição'

Acha que a vacina devia ser para todos. Confessa-se desiludido com a Câmara de Sintra, mas feliz com a SIC, que está a preparar uma série sobre a sua vida. O cantor terá disco novo em 2022 para assinalar os 55 anos de carreira.

Acha que a vacina devia ser para todos. Confessa-se desiludido com a Câmara de Sintra, mas feliz com a SIC, que está a preparar uma série sobre a sua vida. O cantor terá disco novo em 2022 para assinalar os 55 anos de carreira e falou com a SÁBADO para a rubrica Conversas Improváveis e uma Selfie.





Acha que a vacina contra a covid-19 desvia ser recomendada para todas as crianças e adolescentes?