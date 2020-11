um processo de difamação contra o jornal The Sun no tribunal superior de Londres. Relacionado Johnny Depp é um "agressor de esposas", decide tribunal britânico



"O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não vai mudar a minha luta para contar a verdade e confirmo que pretendo recorrer", escreveu o Johnny Depp. "A minha decisão continua forte e pretendo provar que as alegações contra mim são falsas. A minha vida e a minha carreira não vão ser definidas por este momento", assegurou.



Durante o julgamento, Amber Heard relatou 14 ocasiões de extrema violência em que foi estrangulada, esmurrada, levou estaladas, cabeçadas e pontapés dados pelo então marido. O juiz considerou que existiam provas suficientes que indicavam que 12 dessas situações ocorreram.

Johnny Depp vai abandonar a saga Monstros Fantásticos a pedido da Warner Bros. O ator anunciou a decisão através de um comunicado partilhado no Instagram dias depois de ter perdidoator que estava há várias semanas a trabalhar em Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los 3, onde desempenhava o papel do vilão Gellert Grindelwald, anunciou a decisão de abandonar o projeto. A mesma informação foi confirmada pela Warner Bros, que informou que será escolhido outro ator para o papel de Grindelwald.Ao anunciar a saída, Depp garantiu que vai provar que as alegações contra si "são falsas".