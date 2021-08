O filme deste verão

Não haverá filme mais adequado a agosto de 2021 do que Free Guy: Herói Improvável: no seu particular cocktail de comédia de ação e parvoíce digital, o novo produto da Fox/Disney coloca Guy (Ryan Reynolds), empregado bancário de uma grande cidade estranhamente parecida com Boston, a estranhar o facto de a dependência onde trabalha ser assaltada 17 vezes por dia.