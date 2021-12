Maria Fernanda Cândido no novo filme da saga "Animais Fantásticos"

Filme vai estrear-se em abril do próximo ano e conta com a presença da atriz brasileira, que já protagonizou várias novelas da TV Globo, filmes e peças de teatro. Confirmou recentemente que a especulação sobre a presença neste novo filme da Warner Bros estava correta.

Afinal as especulações dos fãs estavam certas e a atriz brasileira, Maria Fernanda Cândido, vai mesmo entrar no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, a estrear no dia 14 abril de 2022. A atriz, natural de Londrina (Brasil), vai representar Vicência Santos, uma bruxa brasileira.



A fotografia da atriz em personagem foi, para já, a única a ser lançada. "Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela," escreveu na sua página de instagram.



O filme foi rodado nos estúdios da Warner Bros em Londres, entre setembro de 2020 e fevereiro 2021, durante o contexto pandémico. Faz parte duma sequela que pertence ao universo da saga Harry Potter e promete muita aventura e fantasia. Dirigido por David Yates e escito por J.K Rowling, vai também contar com a presença de atores como, Jude Law, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen (veio substituir Johnny Depp depois do ator ter sido acusado de agressão pela ex-mulher).