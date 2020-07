O ator Johnny Depp concluiu esta segunda-feira cinco dias de testemunho no caso de difamação que o opõe ao jornal The Sun. Afirmou que a ex-mulher Amber Heard o esmurrou na noite em que soube que ele tinha perdido 650 milhões de dólares (572 milhões de euros). Agora, será Heard a ser ouvida.O ator está a processar o News Group Newspapers, que detém o The Sun, depois de o tablóide britânico ter escrito que ele agrediu a ex-mulher em 2018.A advogada do jornal defendeu que Depp atacou a ex-mulher com violência em pelo menos 14 ocasiões ao longo de três anos desde 2013, devido a ciúmes ou por ter consumido grandes quantidades de álcool e drogas. Heard, de 34 anos, considera que ele se tornou "um monstro".Depp rejeita todas as alegações de violência doméstica e diz que Heard mentiu, criando um esquema como parte de um "seguro" para quando se separassem. Disse que foi ela a agredi-lo.Depp recordou um episódio passado depois do 30.º aniversário de Heard, em 2016. Numa reunião, Depp soube que os seus anteriores gestores tinham perdido 650 milhões de dólares que ele tinha ganho a fazer filmes, e que o ator devia 100 milhões de dólares por não ter pago impostos durante 17 anos.Segundo Depp, Heard acusou-o de a fazer parecer idiota à frente dos amigos dela e atacou-o quando ele lia na cama, com um murro.O ator foi ainda questionado pelo seu advogado, David Sherborne, sobre uma conversa entre Depp e Heard. "Ou estou num clube de luta secreto... (ou) Tenho planeado isto por três anos. Ninguém vai acreditar nisso", afirmou Heard, segundo o advogado de Depp.