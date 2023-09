Jimmy Fallon acusado de criar 'ambiente tóxico' no trabalho

O Tonight Show é o programa de entretenimento mais antigo dos Estados Unidos e considerado um êxito há muitos anos. Exibido desde os anos 1950, já passou pelas mãos de seis comediantes, mas agora torna-se notícia pelos piores motivos.







Theo Wargo/WireImage

Jimmy Fallon, atual apresentador, foi acusado por 16 trabalhadores de criar um "ambiente tóxico" no trabalho. Em declarações anónimas à revista Rolling Stone - "por medo de reprezálias" - os funcionários disseram que durante anos foram "menosprezados e intimidados", tendo mesmo chegado a desenvolver problemas de saúde mental.Para a equipa existiam dois tipos de dias: os "dias bons do Jimmy" e os "dias maus do Jimmy". Nos últimos, estavam frequentemente sujeitos a "explosões de raiva".A revista norte-americana revelou ainda que os camarins dos convidados eram conhecidos como as "salas de choro" e que houve funcionários a expressar os problemas aos Recursos Humanos, que "nada fizeram".Depois de serem públicas as acusações, Jimmy Fallon teve uma reunião com a equipa onde pediu desculpas e lamentou o sucedido. "É constrangedor e sinto-me mesmo muito mal e por isso peço desculpa se vos envergonhei ou à vossa família e amigos."A NBC também se pronunciou sobre o caso dizendo, em comunicado, que o Tonight Show proporciona "um ambiente de trabalho respeitoso", que deixa a empresa "extremamente orgulhosa". Refere apenas que, "como em qualquer lado", existiram funcionários que "levantaram questões" que foram resolvidas "da forma apropriada".A versão da NBC parece ser partilhada também por um grupo de outros funcionários que defenderam o humorista das acusações. À revista People há quem garanta que Fallon é uma pessoa "muito positiva", disponível para "elogiar" os bons trabalhos.