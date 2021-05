Harry comparou a vida na família real a 'um zoo'

Depois da polémica entrevista do casal Harry e Meghan a Oprah Winfrey, Harry voltou aos microfones e não conseguiu colocar água na fervura. Agora, ao podcast Armchair Expert, o irmão de William disse que a sua vida na realeza era "uma mistura de The Truman Show com estar no Jardim Zoológico". Ia promover a sua nova série sobre saúde mental, mas acabou por reelar críticas à família real e à forma como foi educado.



À espera do nascimento da sua segunda filha - já é pai de Archie de dois anos -, o filho mais novo do príncipe Carlos e de Diana afirmou ainda querer "acabar com o círculo de dor e sofrimento". Ainda assim, sublinhou que não queria "apontar o dedo a ninguém".



"Não devemos apontar o dedo a ninguém ou culpar alguém, mas quando falamos de parentalidade, se eu experienciei alguma forma de dor ou de sofrimento ou se sofri por causa do sofrimento do meu pai ou dos meus pais, vou quebrar esse círculo para não o perpetuar", disse na entrevista a Dax Shepard, ao falar da sua infância.