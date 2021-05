Derek Paravicini, o sobrinho de Camilla cuja vida vai dar um filme

Um sobrinho de Camilla Parker Bowles, a mulher do príncipe Carlos de Inglaterra, vai inspirar um filme. Derek Paravicini tem 41 anos e é um génio da música. É invisual desde bebé e tem síndrome de Savant, que faz com que certas capacidades cognitivas estejam muito desenvolvidas. No caso de Derek, a memória e o talento musicais fazem com que lhe chamem o "iPod humano", por conseguir reproduzir ao piano peças musicais mesmo se só as ouviu uma vez.