Sósia de Kate Middleton ganha fortuna

Durante mais de cinco anos fez-se passar pela mulher do príncipe William em eventos ou “visitas reais” por todo o mundo. Com o dinheiro que ganhou comprou uma casa e montou um negócio.



Percorri as ruas de Melbourne numa carruagem aberta e sorri para a multidão, que agitava bandeiras e tirava fotografias. Foi surreal. Estava a ser paga para fingir ser a Kate Middleton e, em momentos como aquele, tinha uma ideia de como a vida dela deve ser ", contou com Gabriella Munro Douglas ao jornal The Sun. Tudo aconteceu em abril de 2014, quando, como sósia da duquesa de Cambridge, a britânica viajou para a Austrália com um duplo de William, numa falsa "visita real" - ao mesmo tempo que eles, também os verdadeiros príncipes estavam lá.