Como se vai chamar a filha dos duques de Sussex?

As casas de apostas já estão a faturar com o nome da filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, cujo nascimento está previsto antes do verão. A britânica Ladbrokes acaba de publicar o ranking dos nomes que os seus clientes acham que têm mais possibilidades de serem os escolhidos. O favorito para ganhar com larga distância dos outros é Philippa, que seria a melhor homenagem póstuma que os duques de Sussex poderiam fazer ao duque de Edimburgo, que morreu a 9 de abril.