Halloween: Qual será o disfarce de Heidi Klum?

A rainha indiscutível do Dia das Bruxas prepara mais um surpreendente disfarce. As redes sociais aguardam com expectativa. Veja aqui alguma das máscaras da modelo alemã, ao longo dos anos.

A cada 31 de outubro, as redes sociais aguardam com expectativa o disfarce da top model alemã, que há muito se tornou a rainha do Halloween. E todos os anos, no Dia das Bruxas, vampiros e seres do outro mundo, Heidi Klum, de 50 anos, supera-se em criatividade. Desta vez, três dias antes do evento, a jurada do Got Talent publicou uma fotografia no Instagram (onde tem quase 12 milhões de seguidores), em que aparece nua, deitada num sofá felpudo, com a legenda "A calma antes da tempestade", "3 dias para #heidihalloween2023. O meu lema neste Halloween, VÁ EM GRANDE OU VÁ PARA CASA".





Heidi tornou-se famosa pelas suas surpreendentes fantasias de Halloween, que revela na sua festa anual, em Nova Iorque, com muitos convidados famosos, entre os quais Elon Musk. "Tento sempre encontrar coisas que as pessoas nunca fariam", disse à revista People. A modelo organizou a sua primeira festa de Halloween em 2000, quando usou um vestido de couro envernizado e interpretou a personagem dos romances infantis suíços de Johanna Spyri, e em 2006, apareceu como o fruto proibido, com o então marido, o cantor Seal, vestida de maçã de Adão.Ao longo dos anos, Klum também se mascarou de robô, de borboleta gigante, de corvo, de humano sem pele, de idosa e de Jessica Rabbit. Em 2018, com o atual marido, Tom Kaulitz, apareceram como Fiona e Shrek, e em 2022, Heidi disfarçou-se de verme. Quanto ao traje deste ano, só disse: "O meu objetivo é não decepcionar nenhum dos meus fãs de Halloween".