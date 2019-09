O músico Tom Kaulitz, marido de Heidi Klum, superou-se ao oferecer-lhe um pedaço do Muro de Berlim. "Hoje recebi um presente muito especial: uma peça do Muro de Berlim que separou Berlim de Este e Berlim de Oeste durante 28 anos", escreveu a ex-top model alemã no Instagram, na legenda de um vídeo em que se vê uns homens a colocar com uma grua um bloco de cimento grafitado, no jardim da casa de Klum. "O meu marido nasceu detrás do muro, em Berlim Este, quatro semanas antes de ser derrubado, em 1989. Isso permitiu-lhe crescer numa Alemanha diferente do país onde cresceram os seus pais. Foi capaz de experimentar a liberdade, a felicidade, a criatividade, a arte e a esperança", acrescentou.Heidi Klum aproveitou para criticar políticos como Donald Trump, quer pretende erguer um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México para limitar a emigração ilegal: "Cada manhã olharei para esta preciosa peça no meu jardim com a certeza de que não é preciso construírem-se muros, o que é preciso é destruí-los".Em menos de 24 horas, o vídeo obteve quase 1 milhão de visualizações e mais de 2.300 comentários. Heidi, de 46 anos, Kaulitz, de 30, e os quatro filhos dela (Leni, de 15, filha de Flavio Briatore, Henry, de 14, Johan, de 12, e Lou, de 10, filhos de Seal) estiveram em Berlim em maio e a modelo até partilhou imagens do Muro. Os dois casaram-se em segredo em fevereiro passado. Tom Kaulitz é o guitarrista da banda alemã Tokio Hotel e irmão gémeo idêntico do vocalista Bill Kaulitz.