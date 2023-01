Os melhor e os pior vestidos nos Globos de Ouro

A 80ª gala dos Globos de Ouro decorreu no hotel Beverly Hilton. Veja quem é que se destacou na passadeira vermelha.

Depois de os últimos anos terem ficado marcados pelas polémicas em torno da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por acusações de racismo e corrupção a cerimónia dos Globos de Ouro voltou a ser transmitida na NBC e a contar com as estrelas na passadeira vermelha do hotel Beverly Hilton.