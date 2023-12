As melhores festas da revista dos “tios”

José Saramago falou de política com ela, a caminho da gala. Os réveillons faziam-se no Ritz, assim como os bailes de debutantes. As discotecas T-Club e Stone’s recebiam o jet-set. Maria da Luz de Bragança conta à SÁBADO como mantém o título há mais de 40 anos.

A revista dos “tios” e das “tias”, das discotecas in, dos bailes de debutantes e das festas de elite já leva 41 anos de existência e guarda histórias de nomes improváveis, como o de José Saramago (falecido em 2010). Quem diria que 13 anos antes de ganhar o Nobel da Literatura, o escritor iria de camioneta de Lisboa para a Póvoa de Varzim para ser um dos 22 premiados da 2.ª gala da publicação mensal Eles & Elas? Foi bem disposto que recebeu a Estátua da Verdade, em bronze, a convite da diretora e fundadora do título, Maria da Luz de Bragança. Foi ela quem o levou à festa (1985) no Casino da Póvoa, a 35 km do Porto.