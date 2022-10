Dinamarca: rainha pede "desculpa" por ter retirado títulos a quatro netos

A rainha Margarida II quer manter a monarquia em "harmonia" com os tempos, e apesar de se ter desculpado, não anulou a decisão.

Quer uma monarquia "de acordo com os tempos". Foi assim que a rainha Margarida II justificou a sua decisão de retirar os títulos reais aos quatro netos, filhos do seu filho mais novo, Joaquim. A monarca refere que a sua decisão tinha sido tomada há muito tempo, e que "seria à prova do futuro" da instituição.