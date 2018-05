Já se perdeu a conta das vezes que Ernst de Hanôver ficou entre a vida e a morte devido aos seus excessos com o álcool. Segundo a imprensa alemã, o ainda marido da princesa Carolina do Mónaco está novamente internado numa clínica austríaca, agora com uma pancreatite aguda e uma hemorragia interna. A crise iniciou-se após uma festa que deu na sua propriedade em Grünau, na Áustria.



Dois meses antes, o príncipe alemão, de 64 anos, já tinha sido hospitalizado em Lima, no Peru, no dia do casamento do filho mais novo, Christian, com a ex-modelo peruana Alessandra de Osma. Na festa, Ernest voltou a não resistir à bebida e protagonizou mais uma das cenas habituais. Sentiu-se mal e teve de ser levado de urgência para hospital mais próximo, onde permaneceu dois dias.



Depois de aparecer aos beijos com jovens de reputação duvidosa, Ernst surgiu com uma nova namorada, que não passou despercebida à imprensa. Trata-se da portuguesa Maria Madalena Bensaúde, que vive em Munique, cidade onde terá conhecido o príncipe. Nascida em Lisboa, há 52 anos, casou-se aos 27 com o conde Tassilo Graf von und zu Sandizell, proprietário de um imponente castelo em Schrobenhausen, na Baviera.



Leia todo o artigo na edição n.º 735 da SÁBADO, nas bancas a partir de 30 de Maio.





Capa n.º 735