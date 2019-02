Em 2017, foi submetido a uma cirurgia vascular de urgência na clínica Feldkirch de Austria. Em maio de 2018, Hannover sofreu uma inflamação idêntica e uma hemorragia interna que levaram a que fosse internado de urgência durante as celebrações de casamento do seu filho Christian com Alessandra de Osma. Depois deste episódio, foi internado numa clínica de reabilitação austríaca especializada em desintoxicação de álcool.



Carolina e Ernst casaram em 1999 e têm uma filha em comum, Alexandra.

O marido da princesa Carolina do Mónaco Ernst de Hannover , foi operado de urgência num hospital austríaco devido a uma inflamação no pâncreas.Segundo o diário Bunte, apesar de este não ser o primeiro problema grave de saúde de Ernest, tanto os familiares, como os amigos do marido de Carolina estão muito preocupados com este novo percalço devido ao seu historial clínico.