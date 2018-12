O príncipe Ernesto Augusto de Hannover entregou a residência oficial da Casa de Guelfo pelo preço simbólico de um euro ao Estado da Baixa Saxónia, no norte da Alemanha.

O príncipe Ernesto Augusto de Hannover entregou o Castelo de Marienburg, residência oficial da Casa de Guelfo, pelo preço simbólico de um euro ao Estado da Baixa Saxónia, no norte da Alemanha. Depois de se tornar chefe de uma das dinastias europeias mais distintas em 2004, Ernesto passou os últimos sete anos em negociações para vender o edifício de maneira a não gastar mais dinheiro na sua conservação.

Isto porque, a partir de 2020, as dispendiosas obras de renovação do castelo começarão - são mais de 27 milhões de euros para evitar a queda do monumento histórico da realeza alemã. "Não podemos garantir que o montante seja suficiente", reconheceu o ministro regional da Cultura, Björn Thümler, admitindo um aumento do orçamento no decorrer da renovação.

A lenda conta que, em 1857, Jorge V de Hannover levou Maria de Saxe-Altemburgo ao topo de uma colina com 135 metros de altura, em Pattensen, anunciando que ali iria construir um castelo em sua honra e a seu gosto. Foi uma homenagem aos 14 anos de casamento e aos três filhos que esta lhe dera.

As obras começaram no ano seguinte, com o castelo a possuir 140 quartos distribuídos por cinco andares. No entanto, Jorge V nunca chegou a ver o castelo devido à cegueira e Maria viveu apenas alguns anos na residência antes de acompanhar o rei para um exílio em 1867, depois do exército prussiano ter ocupado Hannover. Ao todo, o custo das obras seriam de 50 milhões de euros nos dias que correm.

"Foi uma decisão de grande importância para a minha família", admitiu o príncipe Ernesto Augusto quando deu a conhecer a venda do palácio. "Encontrámos uma boa solução que permitirá que o palácio e o seu inventário possam conservar-se para o público."

O jovem de 35 anos iniciou o processo de venda às autoridades de Hannover em 2011 mas os problemas financeiros foram herdados pelo seu pai, o príncipe Ernesto Augusto. Em 2005, o chefe da Casa de Guelfo já havia sido obrigado a vender tesouros artísticos do palácio, que geraram uma receita de 44 milhões de euros. Com o dinheiro, o príncipe renovou uma torre do Castelo de Marienburg que estava a cair aos pedaços. Foi também neste edifício que o filho mais velho de Ernesto de Hannover, Ernesto Augusto de Hannover, casou com a designer russa Ekaterina Malysheva.