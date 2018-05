Através de fotografias publicadas nas redes sociais, a cantora mostrou a casa, celebrizada por Eça de Queiroz em "Os Maias", repleta de flores, quadros especiais e uma almofada autografada. Tem ainda uma dedicatória de Michael Jackson.



Recorde-se que Madonna está a viver há vários meses no Palácio Ramalhete, em Lisboa. O edifício localiza-se na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e é um hotel com uma pontuação de 8,8 no Booking.com. Foi construído no século XVIII e tem 16 quartos, "azulejos autênticos em cerâmica" e uma piscina aquecida com direito a uma vista sobre o rio Tejo.





Madonna está a tornar o Palácio Ramalhete cada vez mais seu, decorando o espaço com fotografias de família e objectos especiais.