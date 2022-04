Ed Sheeran ganha processo judicial sobre plágio da música "Shape Of You"

O cantor britânico Ed Sheeran ganhou ontem um processo judicial em que tinha sido acusado de plagiar a música Shape Of You, um dos seus maiores êxitos musicais. O artista Sami Switch e o produtor Ross O'Donoghue acusaram Ed Sheeran, Johnny McDaid dos Snow Patrol e o produtor Steve McCutcheon de copiar alguns elementos da música Oh Why, que lançaram em 2015.