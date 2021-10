A guerra dos plágios. Quando as pequenas marcas são copiadas

Acontece todos os meses e cada vez com mais regularidade. Em agosto, Lara Guimarães e Rita Lopes descobriram que lhes tinham copiado outro produto. Mas, desta vez, não era só isso: estavam a usar a imagem de uma sessão fotográfica da Chilli Baby, a marca de roupa que as duas criaram em 2017 – uma criança com uma T-shirt em que está escrito "sorry boys, daddy says no dating". “Quando detetamos situações destas, mandamos logo mensagem. Geralmente, quando são cópias de fotos, apagam porque têm crianças e há direitos de imagem”, diz Rita Lopes, mas nem sempre é fácil.



A Chilli Baby começou por vender bodies para bebé – tudo era feito na sala de estar de Lara Guimarães, inspirada no filho que acabara de ter. Agora há outras peças de roupa, incluindo para adulto. A produção faz-se em fábricas portuguesas e espanholas e a estampagem continua a estar a cargo das duas amigas, no ateliê que atualmente ocupam na LX Factory, em Lisboa. Como os artigos têm palavras ou expressões, reproduzi-los é muito fácil. “Às vezes usam a mesma fonte, nem mudam o tipo de letra. Quando fazem posts nas redes sociais repetem as nossas legendas”, revela Lara Guimarães.



A maioria dos contactos que fazem com a outra parte corre bem, mas também têm respostas pouco cordiais. “Já nos disseram: ‘Era o que faltava agora não poder vender o que quero’ ou ‘Advogado? O meu pai também é, vou já falar com ele’”, recorda Rita Lopes.